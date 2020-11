Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gleich drei Ladendiebe gestellt (73/0911)

SpeyerSpeyer (ots)

09.11.2020, 19:54 Uhr

Am Montagabend kurz vor 20 Uhr betraten drei in Speyer wohnhafte Männer (18, 19, 25 Jahre alt) gemeinsam einen Lebensmitteldiscounter in der Iggelheimer Straße. Von einem Angestellten konnten sie danach dabei beobachtet werden, wie sie unabhängig voneinander verschiedene Lebensmittel, Zigaretten und ein alkoholisches Getränk im Gesamtwert von 25EUR eingesteckten und danach den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen. Dem Angestellte gelang es gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern die drei Ladendiebe bis zum Eintreffen der Polizei am Verlassen des Marktes zu hindern. Die bei ihrer Durchsuchung aufgefundenen Waren wurden wieder an den Einkaufsmarkt übergeben. Gegen die drei Männer ermittelt die Polizei nun wegen Ladendiebstahl.

