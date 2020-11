Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug und Diebstahl durch Dachhaie

FrankenthalFrankenthal (ots)

Am Montag, 09.11.2020, gegen 13.30 Uhr, klingeln zwei Männer bei einer 86-Jährigen Anwohnerin in der Straße, Am Nußbaum in 67227 Frankenthal. In einem Gespräch mit der 86-Jährigen teilen die Männer mit, dass der Dachgiebel und der Schornstein reparaturbedürftig wären und bieten entsprechende Sanierungsarbeiten in Höhe von mehreren tausend Euro an. Die 86-Jährige geht auf das Angebot ein. Einer der beiden Männer verbleibt zur Durchführung von Sanierungsarbeiten in der Wohnung der 86-Jährigen. Der andere Mann begleitet die 86-Jährige zwecks Geldübergabe zu ihrer Bank. Nach erfolgter Geldübergabe und Rückkehr zu dem Wohnhaus verabschieden sich die beiden Männer von der 86-Jährigen unter dem Vorwand weiteres Werkzeug zu benötigen und fahren auf Nimmerwiedersehen davon. In ihrem Wohnhaus stellt die 86-Jährige sodann fest, dass der allein im Wohnhaus verbliebene Mann das Haus nach Wertgegenständen durchsucht und diversen Schmuck und Bargeld entwendet hat. Es entsteht Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Wer hat zur Tatzeit, 09.11.2020, gegen 13.30 Uhr, Am Nußbaum in 67227 Frankenthal, einen blauen Kombi, besetzt mit zwei Männern südländischen Phänotyps, davon einer dünn und einer dick gesehen und kann Hinweise mitteilen?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Daniel Soehnlen

Telefon 06233 313-0

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



