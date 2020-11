Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Aprilia-Roller gestohlen (19/0811)

SpeyerSpeyer (ots)

07.11 - 08.112.2020, 17:00 - 17:50 Uhr

Von Samstag auf Sonntag entwendete/n unbekannte/r Täter in Speyer Nord aus einer frei zugänglichen Einfahrt im Plantanenweg einen silbernen Roller der Marke Aprilia. Dieser war zur Tatzeit weder zugelassen, noch fahrbereit. Das Kleinkraftrad im Wert von 500EUR ist mit zahlreichen Stickern beklebt und hat neongrüne Lenkgriffe. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, bzw. den Roller zwischenzeitlich gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

