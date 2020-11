Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer/Römerberg - Mehrerer Fahrzeuge zerkratzt und Spiegel abgeschlagen (09/0811 + 10/0811)

SpeyerSpeyer (ots)

07.11 - 08.11.2020, 20:00 - 07:00 Uhr und 07.11.2020, 22:30 - 23:15 Uhr

Von Samstag auf Sonntag beschädigte/n unbekannnte/r Täter neun im Carl-von- Ossietzky-Weg geparkte Pkw. Die zwischen den Hausnummern 1 - 11 abgestellten Fahrzeuge wiesen tiefe Kratzer auf der Beifahrerseite auf, die sich teilweise über die gesamte Fahrzeuglänge erstreckten. Der Gesamtschaden liegt bei 10.000 - 15.000 EUR.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Fahrzeug kam es am Samstag zwischen 22:30 - 23:15 Uhr in der Uhlandstraße in Römerberg. Hier wurde der Außenspiegel/Fahrerseite eines Citroen durch Unbekannte/n abgeschlagen. Der Sachschaden hier beträgt ca. 50EUR.

In beiden Fällen liegen der Polizei derzeit keine Täterhinweise vor. Gesucht werden Zeugen, die die Taten beobachtet haben, bzw. Hinweise auf mögliche Täter machen können (Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

