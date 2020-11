Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in der Waldseer Straße (14/0811)

08.11.2020, 13:49 Uhr

Leicht verletzt wurden ein 28-jährige Golf-Fahrer aus Dudenhofen sowie seine 24-jährige Beifahrerin aus Speyer bei einem Auffahrunfall in der Waldseer Straße am Sonntag gegen 13:49 Uhr. Ein 28-jähriger ausländischer Verkehrsteilnehmer erkannte das verkehrsbedingte Abbremsen des vorausfahrenden Golfs zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 700EUR an den Fahrzeugen. Die Insassen des Golfs wurden leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

