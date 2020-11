POL-PDLU: Frankenthal -Durch Laserpointer geblendet

Polizeidirektion Ludwigshafen

Frankenthal -Durch Laserpointer geblendet-

Frankenthal

Am 10.11.2020, gegen 19.15 Uhr, wird durch Beamte der Bundespolizei mitgeteilt, dass sie in der Eisenbahnstraße, Höhe Hausnummer 13, durch einen grünfarbenen Laserpointer geblendet wurden. Nachdem vor Ort festgestellt werden konnte, aus welcher Wohnung der Laserpointer benutzt wurde, wurde diese durch die eingesetzten Beamten aufgesucht. Dort konnte ein 47-jähriger Mann aus Frankenthal als Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Fahrzeugführer, welche in diesem Bereich ebenfalls durch einen grünfarbenen Laser geblendet wurden, gebeten sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

