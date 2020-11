POL-PDLU: Speyer - Mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet (25/1011)

Polizeidirektion Ludwigshafen

10.11.2020, 08:30 - 13:00

Am Dienstag führte die Polizei Speyer erneut mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Im Zeitraum 08:45 Uhr bis 10:15 Uhr wurde der Fahrzeugverkehr im Bereich Rheinallee kontrolliert, von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Auestraße eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollen konnten vier Gurtverstöße, vier Handyverstöße und ein Verstoß gegen die Ladungssicherung festgestellt und geahndet werden. Zudem war bei zwei Fahrzeugen die Frist der Hauptuntersuchung überschritten. In zwei Fällen fehlten Warnweste, Verbandskaste, Warndreieck bzw. wurde der Führerschein nicht mitgeführt.

Zudem beanzeigte die Polizei einen Verkehrsteilnehmer wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis. Einem 70-jährigen Pkw-Fahrer untersagte die Polizei die Weiterfahrt und leitete strafrechtliche Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ein. Dieser händigte den Beamten bei der Kontrolle eine italienische Fahrerlaubnis aus, die mehrere Fälschungsmerkmale aufwies. Im Besitz einer gültigen deutschen Fahrerlaubnis ist er nicht, nachdem er bereits im Jahr 2013 eine Fahrerlaubnissperre auferlegt bekommen hat.

