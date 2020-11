Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Wein und Kosmetikartikel entwendet (48/1011)

SpeyerSpeyer (ots)

10.11.2020, 17:55 Uhr

Ein 31-jähriger Mann aus Speyer wurde am Dienstag gegen 17:55 Uhr in der Korngasse dabei beobachtet, wie er aus der Auslage eines Geschäftes eine Flasche Wein entnahm und diese in seinen Rucksack steckte. Die Polizei konnte bei der Durchsuchung des Rucksacks neben der Weinflasche im Wert von 6EUR ein neuwertiges Kosmetikset (Wert 10EUR) auffinden. Den Kosmetikartikel hatte der Beschuldigte zuvor in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße entwendet. Das Diebesgut wurde wieder an die jeweiligen Geschäfte ausgehändigt. Den 31-Jährigen erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahl.

