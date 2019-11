Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruchsversuche in Kiosk und Tankstelle.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten Unbekannte in einen Kiosk in der Breiten Straße zu gelangen. Sie beschädigten dabei eine Scheibe und richteten einen Sachschaden von rund 750 Euro an. In der gleichen Nacht gingen Täter auch eine Tankstelle im Detmolder Weg an. Die Unbekannten scheiterten bei dem Versuch, die Glastür aufzubrechen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den beiden Einbruchsversuchen übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell