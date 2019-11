Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Leese. Zeugen für Einbruch gesucht.

Lippe (ots)

Am Montag haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Strüvenbrink" verschafft. Sie durchsuchten die Wohnräume, über Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Die Kripo nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

