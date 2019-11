Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Integrativer Fahndungs- und Kontrolltag - Bilanz der Polizei Lippe.

Lippe (ots)

Am Montag führte die Lipper Polizei im Rahmen eines landesweiten Fahndungs- und Kontrolltages zur Bekämpfung der Einbruchs- und Eigentumskriminalität zahlreiche Kontrollen im Kreisgebiet durch. An verschiedenen Kontrollstellen überprüften die Beamtinnen und Beamten 375 Personen und 187 Fahrzeuge. Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verkehrsverstößen wurden in 26 Fällen geschrieben. Sechs der kontrollierten Fahrzeuge waren zu beanstanden. Außerdem wurde eine Strafanzeige geschrieben. Mit dem grenzüberschreitenden Fahndungs- und Kontrolltag übt die Polizei unter anderem Druck auf reisende Tätergruppen aus, die ihre Taten im ganzen Land begehen.

