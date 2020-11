Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen - Erneut mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen im Hanhofen (24, 26, 31, 32, 44, 49, 52, 80/1111)

HanhofenHanhofen (ots)

10.11 - 11.11.2020

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch öffneten unbekannte Täter mehrere in Hanhofen am Fahrbahnrand bzw. in Hofeinfahrten parkende Fahrzeugen und durchwühlten diese. Hiervon betroffen waren insgesamt zwölf Fahrzeuge, die zur Tatzeit in der Fichtestraße, Harthauser Straße, Hauptstraße und dem Silzweg geparkt waren. Die Fahrzeuge waren hierbei überwiegend unverschlossen. Aus einem Fahrzeug wurde eine Kette im Wert von ca. 100EUR entwendet, aus zwei weiteren Fahrzeugen fehlte jeweils ein geringer Bargeldbetrag. Die anderen Fahrzeuge wurden lediglich durchwühlt, ohne dass etwas entwendet wurde. Bereits im Oktober kam es mehrfach zu Diebstählen aus Fahrzeugen in Hanhofen und Harthausen. Ob ein Tatzusammenhang zu den zurückliegenden Taten besteht, ist Gegenstand der aktuell andauernden, polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen aufgefallen sind, die sich an parkenden Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

