PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Samstag, den 25.07.2020

Hofheim (ots)

1. Fahrrad entwendet, Hofheim am Taunus, Altkönigstraße, Freitag 24.07.2020, 17:30 Uhr-17:50 Uhr

Am Freitagabend des 24.07.2020 zwischen 17:30 Uhr und 17:50 Uhr ereignete sich ein Fahrraddiebstahl in der Altkönigstraße in Hofheim am Taunus. Ein unbekannter Täter entwendete ein Fahrrad vom Grundstück des Geschädigten, als dieser nicht zuhause war. Das Mountainbike war zum Tatzeitpunkt im Garten abgestellt und mit einem Schluss abgeschlossen. Statt des entwendeten Fahrrads wurde ein fremdes Herrenrad am Tatort abgestellt.

Beschreibung des entwendeten Fahrrads: - Mountainbike Marke: Trek - Typ: 8000

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192-20790 in Verbindung zu setzen.

2. Fehlgeschlagener Diebstahl mit anschließendem Verkehrsunfall, Hattersheim, Heddingheimer Straße, Freitag 24.07.2020, 18:20 Uhr

Ein 54-jähriger Hofheimer versuchte am Freitag, den 24.07.2020 gegen 18:20 Uhr aus einem Geschäft für Tiernahrung eine Terrarium-Lampe zu entwenden. Hierbei störte ein Passant, welcher sich fußläufig vor dem Geschäft bewegte, den Täter. Dieser ließ von der Tathandlung ab und wollte mit seinem Motorroller den Tatort verlassen. Bei der Flucht kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Rollerfahrer und dem Passanten. Bei dem Unfall wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Der Ladendieb wurde in der Folge durch eine Streife festgenommen. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab, dass der Täter unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

3. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten, Flörsheim, Obermainstraße, Freitag 24.07.2020, 13:40 Uhr

Am Freitag, den 24.07.2020 gegen 13:40 Uhr kam es zu einem Alleinunfall im Bereich der Obermainstraße in Flörsheim am Main. Eine 39-jährige Flörsheimerin war mit ihrem Motorrad aus Richtung Hauptstraße in Richtung Wickerer Straße unterwegs, als sie beim Versuch in die Kurve einzufahren gegen einen Bordstein stieß und seitlich auf die Straße fiel. Die Fahrerin verletzte sich hierbei leicht am Knie, weshalb sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Das Motorrad wurde bei dem Unfall nur unwesentlich beschädigt, weitere Beteiligte gab es nicht. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

gefertigt i.A. Bambach, POK; genehmigt Döbbel, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell