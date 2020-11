Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte ein Motorrad in der Deutschen Straße. Das Motorrad, eine blaue 125er Daelim war in einer Parkbucht geparkt.

Wer hat in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Deutschen Straße gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

