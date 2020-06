Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Alkoholgeruch aufgefallen

Ludwigshafen (ots)

Als am 07.06.2020, gegen 21:20 Uhr, ein 44-Jähriger in der Rheinuferstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde, fiel bei ihm Alkoholgeruch auf. Tatsächlich ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,87 Promille. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde präventiv sichergestellt. Er muss jetzt mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro, 2 Punkten in Flensburg sowie einem Fahrverbot rechnen.

