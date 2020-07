Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verkehrssünder von Bundespolizei festgenommen - Staatsanwaltschaft Aachen hatte ihn zur Strafvollstreckung ausgeschrieben

Aachen - Heinsberg (ots)

Am Mittwochabend haben Bundespolizeibeamte an der BAB 4, an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg einen 28-jährigen Niederländer festgenommen. Gegen ihn bestand eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Aachen zur Strafvollstreckung wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Amtsgericht in Heinsberg hatte den 28-Jährigen bereits im März 2019 wegen der vorsätzlichen Tat verurteilt. Da der Verurteilte sich der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde nach seiner Festnahme zur Dienststelle nach Eschweiler verbracht. Hier teilte er den Beamten mit, dass er die gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 1225,- Euro begleichen könnte. Nach Zahlung der Geldstrafe wurde ihm die Weiterfahrt gestattet. So hatte er in letzter Minute eine 49-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden können.

