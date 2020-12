Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (03.12.2020) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kleidungsgeschäft an der Königstraße betrogen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete den 31-Jährigen gegen 14.05 Uhr dabei, wie dieser versuchte, einen Pullover mit einem billigeren Preisschild zu etikettieren, um im weiteren Verlauf an der Kasse den falschen, niedrigeren Preis zu zahlen. Der Tatverdächtige war dem Ladendetektiv schon aus einem vorhergehenden, ähnlichen Fall bekannt: Im Oktober hatte der Beschuldigte bereits ein Kleidungsstück im Wert von über Hundert Euro gestohlen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann fest. Der georgische Staatsbürger wurde am Freitag (04.12.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Wege des beschleunigten Verfahrens zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten und 2 Wochen mit Bewährung verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

