POL-HK: Munster: Altmunition in Keller und Garage gelagert

27.11 / Altmunition in Keller und Garage gelagert

Munster: Im Zuge einer Haushaltsauflösung an der Wagnerstraße sind am Donnerstag, 19.11.2020 in zwei Kellerräumen sowie einer angemieteten Garage an der Mozartstraße erhebliche Mengen an Schwarzpulver, Übungspatronen, scharfer Munition, erlaubnisfreien Waffen, Zündvorrichtungen und handelsübliches Silvesterfeuerwerk aufgefunden worden. Eine Vielzahl der Gegenstände machte den Eindruck, als seien sie uralt und waren stark korrodiert. Der mittlerweile über 80jährige Mieter war früher bei der Standortverwaltung der Bundeswehr tätig und wurde vor rund 20 Jahren pensioniert. Die Polizei geht davon aus, dass die aus dem Bestand der Bundeswehr stammenden Gegenstände mindestens 20 Jahre, eher länger, gelagert wurden. Die aufgefundenen Gegenstände wurden durch Delaborierer des Landeskriminalamts unter kurzfristiger Absperrung des Nahbereiches geborgen und abtransportiert. Ersten Auswertungen zufolge wurden circa 468 Kilogramm Pyrotechnik und Munition sowie circa 170 Kilogramm Treibladungspulver sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

