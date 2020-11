Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Polizei sucht Zeugen zweier Unfälle

HeidekreisHeidekreis (ots)

26.11 / Polizei sucht Zeugen zweier Unfälle

Soltau: Die Polizei Soltau sucht die Zeugen zweier Unfälle, die das Geschehen jeweils gemeldet haben und deren Personalien bisher nicht bekannt sind. Ein Unfall ereignete sich am Freitag, 20.11.2020, gegen 16.20 Uhr am Mühlenweg, bei dem ein Transporter einen Poller beim Rückwärtsfahren rammte und dadurch die umliegende Pflasterung beschädigte. Der zweite Unfall ereignete sich am Donnerstag, 19.11.2010, in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 19.00 Uhr, auf der Poststraße, in Höhe des Geschäfts "Schütte". Ein Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Pkw der Marke VW Golf. Der Zeuge sah den Unfall, notierte das Kennzeichen auf einem Zettel und befestigte ihn an der Frontscheibe des beschädigten Pkw. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

