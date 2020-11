POL-HK: Schwarmstedt: Ladendieb volltrunken; Schneverdingen: Taschendieb am Werk; Munster: Jugendliche beim Diebstahl von Fahrradteilen überrascht

Polizeiinspektion Heidekreis

25.11 / Ladendieb volltrunken

Schwarmstedt: 3,54 Promille zeigte der Atemalkoholtest an, nachdem ein 35jähriger Schwarmstedter bei der Polizei "gepustet" hatte. Der Mann war zuvor dabei beobachtet worden, als er diverse Alkoholika in der Penny-Filiale an der Celler Straße einsteckte und den Kassenbereich passierte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

25.11 / Taschendieb am Werk

Schneverdingen: Während eine 68jährige Schneverdingerin ihre Einkäufe in ihrem Rollator verstaute, wurde sie am Mittwoch, gegen 10.45 Uhr von einer unbekannten Person angesprochen. Während des Gesprächs öffnete der Mann unbemerkt die am Körper getragene Handtasche des Opfers und entwendete daraus das Portmonee. Tatort: Lidl-Filiale an der Harburger Straße. Täterbeschreibung: männlich, etwa 35 Jahre alt, schlank, sprach gebrochenes Deutsch. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

25.11 / Jugendliche beim Diebstahl von Fahrradteilen überrascht

Munster: Ein 33jähriger Munsteraner überraschte am Mittwochnachmittag, gegen 17.00 Uhr zwei Jugendliche am Fahrradport an der Ernst-Pernoll-Straße, die sich an seinem Fahrrad zu schaffen machten. Als er sie ansprach, entfernten sie sich auf ihren Fahrrädern. Am Fahrrad des Mannes fehlten anschließend die Handyhalterung sowie Teile der Bremse. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

25.11 / Einbrecher dringen in zwei Häuser ein

Walsrode: Am Mittwochnachmittag, zwischen 15.45 Uhr und 17.35 Uhr drangen Unbekannte über die Terrassentür gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Hinter Lodemanns Garten ein, durchsuchten es und entwendeten Schmuck. Durch Nachbarn wurden zwei verdächtige Personen im Nahbereich gesehen. Etwa im gleichen Zeitfenster stiegen sie in ein Objekt am Schlüsselblumenweg ein. Ob dort etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

25.11 / Erneut Sachbeschädigungen am Uhle-Hof

Schwarmstedt: Nachdem am vergangenen Wochenende Unbekannte auf dem Uhle-Hof unter anderem die Bronzeplastik "Der Uhle-Boom" mit blauer Farbe beschmierten (wir berichteten), wurde das Kunstwerk am Mittwochnachmittag erneut Ziel eines unbekannten Sprayers. Der jugendliche Täter wurde dabei überrascht, als er gegen 16.30 Uhr die Skulptur des Künstlers Siegfried Steege sowie Sitzbänke mit weißer Farbe besprühte. Hinweise zu Täter und Taten nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen. In der Pressemeldung vom 25.11.2020 wurde die Skulptur fälschlicherweise als "aus einem Baum geschnitzte" Skulptur beschrieben, was auf einem Recherchefehler beruht.

25.11 / Böller in Postkasten geworfen

Schneverdingen: Drei Jugendliche sollen am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr Böller gezündet und sie anschließend in den Postkasten, der an der Marktstraße, Höhe Edeka-Markt aufgestellt ist, geworfen haben. Sie flüchteten in Richtung Am Brink. Ob ein Schaden entstanden ist, kann noch nicht gesagt werden. Einer der drei soll etwa 16 Jahre alt sein, etwas größer und kräftiger als die anderen und auffällige, weiße Nike-Schuhe mit blauen und grünen Applikationen sowie einen schwarzen Parka getragen haben. Hinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

25.11 / Aus Unachtsamkeit gegen Baum

Walsrode: Ein mit drei Personen besetzter Pkw kam am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr auf der Straße Am Vogelpark (K 129) aus Unachtsamkeit des 21jährigen Fahrers nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfall leicht, seine beiden Insassen blieben unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

