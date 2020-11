Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkrs. Rottweil)Stromkasten auf Sportplatz demoliert 15.11.20

DietingenDietingen (ots)

Mutwillig beschädigt haben unbekannte Täter am Sonntagabend einen auf dem Basketballfeld des Sportplatzes des FC Dietingen stehenden Stromkasten. Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 21.30 und 22.00 Uhr ereignet haben. Mit brachialer Gewalt haben die Unbekannten so auf den Stromkasten eingewirkt, dass es diesen letztlich aus der Verankerung riss und umkippen ließ. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil in Verbindung zu setzen, Tel. 0741 477-410.

