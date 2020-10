Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0667--Auseinandersetzung mit Macheten und Hammer eskaliert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, Schwalbacher Straße Zeit: 11.10.20, 4 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen gerieten drei mit Macheten und Nothammer bewaffnete Männer in einer Wohnstraße in Sebaldsbrück in Streit. Bei einer folgenden körperlichen Auseinandersetzung schlug ein 27 Jahre alter Mann mit seinem Nothammer auf zwei 19-Jährige, die ihrerseits Macheten bei sich trugen, ein. Ein 19-Jähriger erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er sofort operiert wurde. Die Polizei konnte den 27-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen.

Der alkoholisierte 27-Jährige und seine 23 Jahre alte Freundin gingen lautstark durch die Völklinger Straße. Zwei 19 Jahre alte Anwohner, ebenfalls unter Alkoholeinfluss, fühlten sich durch den Lärm gestört und riefen etwas aus dem Fenster. Zur Klärung des Disputs gingen sie schließlich bewaffnet mit zwei Macheten nach draußen, wo der Streit eskalierte. Als der 27-Jährige die Macheten sah, schlug er mit einem Nothammer auf seine Kontrahenten ein. Dabei erlitt ein 19-Jähriger eine Schädelfraktur. Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde er in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Sein gleichaltriger Begleiter erlitt eine blutende Kopfplatzwunde und musste ebenfalls in einer Klinik behandelt werden. Der 27-Jährige konnte von alarmierten Einsatzkräften in der Schwalbacher Straße gestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Am Revier musste er sich einer angeordneten Blutentnahme unterziehen. Die Macheten und der Nothammer wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Haben Sie Beobachtungen gemacht? Können Sie Hinweise geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der unter Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

