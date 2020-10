POL-HB: Nr.: 0665--Ein Toter und zwei Schwerverletzte nach Brand in Wohnhaus

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Bismarckstraße Zeit: 09.10.20, 23.15 Uhr

Am späten Freitagabend brach ein Feuer in einem Mehrparteienhauses in der Bismarckstraße aus. Dabei kam ein Mann ums Leben. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Mehrere Hausbewohner wurden durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt. Die Wohnungen des Hauses wurden in Mitleidenschaft gezogen und sind unbewohnbar.

Gegen 23:15 Uhr erreichten Polizei und Feuerwehr Notrufe, dass es in der Bismarckstraße brenne. Als die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintrafen, hatten sich bereits dichte Rauch- und Brandwolken bis ins Obergeschoss ausgeweitet. (siehe hierzu Pressemitteilung der Feuerwehr Bremen von heute). Von den 14 Bewohnern konnten elf das brennende Haus verlassen und ins Freie gerettet werden. Drei Menschen mussten von der Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem Obergeschoss geborgen werden. Ein 64 Jahre alter Familienvater erlag dabei trotz sofortiger Reanimation noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Seine 51 Jahre alte Frau und ein 19-jähriger Sohn wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken gebracht. Durch das Feuer sind mehrere Wohnungen des Mehrparteienhauses nicht mehr bewohnba. Alle Bewohner konnten bei Verwandten oder Freunden eine vorübergehende Unterkunft finden.

Das Feuer im Gebäude brach nach aktuellem Kenntnisstand in dem Keller einer Werkstatt aus. Wie es zu dem Brand kam ermittelt jetzt die Kriminalpolizei der Polizei Bremen.

