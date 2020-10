Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0663--Protestaktion in der Neustadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Lahnstraße Zeit: 9.10.20, 16.10 Uhr

Mehrere bislang unbekannte und teilweise vermummte Personen verschafften sich am Freitagnachmittag Zutritt zu einem zum Teil leerstehenden Haus in der Bremer Neustadt, offensichtlich um es zu besetzen. Sie brachten mehrere Banner an, darunter ein Transparent mit der Aufschrift "Liebig 34".

Nach bisherigem Kenntnisstand halten sich derzeit bis zu sechs Vermummte in dem Haus in der Lahnstraße auf. Die Polizei ist gegenwärtig mit Einsatzkräften vor Ort.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell