POL-HB: Nr.: 0660--Einbrecher erbeuten Laptops

Ort: Bremen-Walle, Kötnerweg Zeit: 6.10.20, 20.30 Uhr bis 07.10.20, 04.55 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in ein Haus in Walle ein und entwendeten elektronische Kleingeräte wie Laptops und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Morgen wurde die Polizei alarmiert, nachdem Einbrecher die Eingangstür eines Reihenhauses im Kötnerweg aufgehebelt und Zimmer durchsucht hatten. Offenbar wurden die Eindringlinge von einem Bewohner, der zum Zeitpunkt des Einbruches schlief, gestört. Die Täter flüchteten daraufhin unter anderem mit zwei Laptops, einem Tablet und einer Geldkassette.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Die Polizei gibt Präventionstipps und rät: Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie sie auch immer zweifach ab, auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen. Verstecken Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck. Wenn Ihnen Ihr Schlüssel abhandengekommen ist, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel niemals innen stecken.

Und denken Sie bitte daran: Die vorgeschlagenen Tipps ersetzen nicht die Sicherung eines Gebäudes oder einer Wohnung. Wie Sie sich weiter schützen können, zum Beispiel mit mechanischen und elektronischen Einbruchschutz sowie künstlicher DNA, erfahren Sie unter www.k-einbruch.de, oder www.polizei.bremen.de.

Rufen Sie über 110 die Polizei, wenn Sie verdächtige Personen, abgelaufene Alarmanlagen oder Hilferufe wahrnehmen.

