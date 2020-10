POL-HB: Nr.: 0657 --Farbschmierereien in Bremen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte/Schwachhausen, Martinikirchhof/ Schwachhauser Heerstraße Zeit: 07.10.2020 bis 08.10.2020

In Bremen Mitte beschmierten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch eine Mauer vor einer Kirche mit politischen Parolen. Auch in Schwachhausen wurde die Grundstücksmauer einer Kirche besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochmorgen meldeten Zeugen, dass eine Mauer an der Weserpromenade, kurz vor der ersten Schlachtpforte auf Höhe der dortigen Kirche, besprüht wurde. Die Unbekannten hatten den Schriftzug "Fight Homophobia", sowie Hammer und Sichel und ein Anarchiezeichen angebracht. In der Nacht zu Donnerstag bemerkte eine Streifenwagenbesatzung an einer Grundstücksmauer einer Kirchengemeinde in der Schwachhauser Heerstraße den Schriftzug "Liebig 34 stays". In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421 362-3888 zu melden.

