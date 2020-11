Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Zeugenaufruf - Blitzeranhänger beschädigt 15.11.20

RottweilRottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die im Verlauf der Nacht vom Samstag auf Sonntag in der Zimmerner Straße verübt worden ist. Bislang unbekannte Täter besprühten das Sichtfenster einer dort aufgestellten mobilen Geschwindigkeitsmessanlage mit grüner Farbe. Außerdem brachten sie auf dem Gehäuse der Anlage einen Schriftzug "ACAB" sowie das Bild eines männlichen Geschlechtsteils an. Personen, die entsprechende Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-410, in Verbindung zu setzen.

