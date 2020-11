Polizeipräsidium Konstanz

Oberndorf

Landkreis Rottweil) Täter scheitern an einem Zigarettenautomaten (15.11.-16.11.2020)

Oberndorf am Neckar

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 18.00 Uhr bis Montag, 06.30 Uhr, in der Hölderlinstraße versucht, einen an der Hauswand montierten Zigarettenautomaten zu entwenden. Trotz brachialer Gewalteinwirkung, wobei großflächig Beschädigungen am Hausputz verursacht wurden, gelang es den Tätern nicht, den Automaten von der Wand zu lösen. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Diebstahlsversuch an dem leerstehenden Gebäude größeren Lärm verursacht haben dürfte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-150, in Verbindung zu setzen.

