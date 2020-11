Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil)Dreister Diebstahl aus mehreren Scheunen - Zeugenaufruf 13.11.20

RottweilRottweil (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben bislang unbekannte Täter aus mehreren Scheunen in den Gewannen Längenfeld und Bildstöckle in der Neufraer Straße und im Gewann Riedwiesen hochwertiges Werkzeug und Werkzeugzubehör entwendet. Die Diebe erbeuteten unter anderem Gelenkwellen der Marke "Walterscheid", mehrere Zapfwellen, ein Aggregat, einen Zweischar-Volldrehpflug der Marke "Raabe" und diverses weiteres Werkzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Personen, die am vergangenen Wochenende entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-415, in Verbindung zu setzen.

