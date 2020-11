Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil)Unfall durch kurze Unachtsamkeit 15.11.20

RottweilRottweil (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Stadionstraße entstanden, als die 72-jährige Lenkerin eines Audi A3 einen geparkten Suzuki touchierte. Wegen eines verrutschten Papiers auf dem Armaturenbrett hatte die 72-Jährige übersehen, dass sie mit ihrem Fahrzeug leicht nach rechts von der Straße abgekommen war. Sie konnte dem am Fahrbahnrand geparkten Suzuki nicht mehr ausweichen und beschädigte in der Vorbeifahrt die gesamte linke Fahrzeugseite sowie den Seitenspiegel des Suzuki. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

