Ohne Erfolg machten sich Im Zeitraum von vergangenen Donnerstag bis Freitag unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten an der Bushaltestelle "Klein Paris" zu schaffen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701 0, in Verbindung zu setzen.

