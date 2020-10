Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum- Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Montag, 19. Oktober 2020, zwischen 13.30 Uhr und 16.20 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug die Von-Galen-Straße in Bakum in Richtung Daren. Ausgang einer scharfen Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 300,00 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-95971-0.

Lohne- Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Freitag, 16. Oktober 2020, und Samstag, 17. Oktober 2020, kam es in der Franziskusstraße beim dortigen Krankenhaus zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete ein Pedelec des Herstellers Riese und Müller, Modell Swing 3 Urban RT, welches in einem Fahrradstand abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 19. Oktober 2020, gegen 04.50 Uhr, parkte eine 58-Jährige aus Holdorf ihren Pkw an der Holdorfer Straße auf einem Parkplatz vor einer Bäckerei. Als sie um 13.15 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie fest, dass der PKW beschädigt wurde. Vermutlich wurde dieser zwischenzeitlich von einem unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Dieser hatte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von 500,00 EUR zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Holdorf unter Telefon 05494-914200.

Goldenstedt- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 17. Oktober 2020, 15.30 Uhr, und Montag, 19. Oktober 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Gartenstraße auf einem Parkplatz vor einer Tierarztpraxis zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Täter touchierte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen VW Golf. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens von ca. 1000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta