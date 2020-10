Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruch in Gewächshaus

Zwischen Freitag, 16. Oktober 2020, 17.00 Uhr und Montag, 19. Oktober 2020, 06.30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf dem Gelände eines Gartenlandschaftsbaus Zugang zu einem Gewächshaus. Aus diesem entwendete er diverse elektrische Gartengeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Steinfeld - Wohnungseinbruch

Am Montag, 19. Oktober 2020, kam es zwischen 06.00 und 09.45 Uhr in der Dammer Straße zum Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter drang in ein dortiges Haus ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte er Bargeld erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 17. Oktober 2020, um 14.45 Uhr parkte ein 76-Jähriger aus Damme seinen Pkw, Mercedes-Benz, CDI grau auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes und anschließend auf dem Parkplatz des Ärztehauses, beide gelegen an der Straße Im Hofe. Um 16.20 Uhr stellte er fest, dass zwischenzeitlich ein unbekannter Fahrzeugführer Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite verursacht hatte. Es konnten am Stoßfänger, Radlauf und am Spiegel Lackanhaftungen in der Farbe grün und rot festgestellt werden. Die Schadenshöhe beträgt 1.000,00 EUR. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60 entgegen.

