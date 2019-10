Polizei Münster

POL-MS: Vier Fahrzeuge kollidieren auf der A1 - Verursacherin hatte wohl zu viel getrunken

Lotte/Münster (ots)

Am Mittwochmittag (30.10.,13:53 Uhr) kam es auf der Autobahn 1 am Kreuz Lotte zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Unfallverursacherin aus Bocholt zuvor Alkohol getrunken.

Die 57-Jährige war mit ihrem Mercedes auf der linken Spur in Fahrtrichtung Bremen unterwegs, als der Verkehr vor ihr stockte. Dies erkannte sie zu spät und fuhr auf einen Kleintransporter auf. Durch den Aufprall drehte sich der Transporter und kollidierte mit dem rechts neben ihm fahrenden Wohnmobil eines 74-jährigen Schweden. Der Mercedes der Bocholterin kam ins Schleudern und stieß gegen den Lkw eines 38-jährigen Bulgaren auf der rechten Fahrbahn. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten Alkohol in der Atemluft der 57-jährigen Bocholterin. Ein Test zeigte 1,68 Promille. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Mercedes, der Kleintransporter und das Wohnmobil mussten abgeschleppt werden. Die 57-jährige Mercedes-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, dort musste sie eine Blutprobe abgeben. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Bremen zeitweise gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Verfasserin: Anabelle Lammering

