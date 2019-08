Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Diebstahl von Lkw-Rädern

Bramsche (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstagvormittag und Mittwochmorgen in der Straße Am Flugplatz vier Lkw-Räder gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt auf das Gelände eines Recyclingbetriebes, bockten einen dort abgestellten Sattelauflieger auf und schraubten schließlich dessen Räder ab. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche. Telefon: 05461-915300.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell