Polizei Münster

POL-MS: Gartengeräte aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Nacht von Mittwoch (30.10.) auf Donnerstag (31.10.) zwischen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Firmenfahrzeugs ein und entwendeten mehrere Gartengeräte von der Ladefläche. Das Fahrzeug des Garten- und Landschaftsbau Unternehmens stand ab 17:00 Uhr am Holtmannsweg. Am nächsten Morgen um 06:00 Uhr waren dann 4 Heckenscheren, 2 Kettensägen, ein Laubblasgerät und 2 Motorsägen der Marke Stil im Wert von 2.500 Euro aus dem VW Crafter verschwunden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Simon Kaminski

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell