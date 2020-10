Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Einbruch in Verkaufsstand

Zwischen Samstag, 17. Oktober 2020, 19.30 Uhr, und Montag, 19. Oktober 2020, 11.00 Uhr, kam es in der Cappelner Straße auf dem Gelände es dortigen Verbrauchermarktes zu einem Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter brach einen dort befindlichen Verkaufsstand auf und entwendete aus diesem diverse Lebensmittels. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Eingangstür beschädigt

Zwischen Sonntag, 18. Oktober 2020, 22.00 Uhr, und Montag, 19. Oktober 2020, 05.00 Uhr, kam es in der Emsteker Straße bei einer dortigen Genossenschaft zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte mit einem Stein das Glas einer automatischen Eingangstür, sodass es zu einem Schaden von ca. 1000 Euro kam. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel- Fenster beschädigt

Zwischen Samstag, 17. Oktober 2020, 18.00 Uhr, und Sonntag, 18. Oktober 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Petersfelder Straße zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter warfen vermutlich vorgefundene Kieselsteinen gegen zwei Fenster eines leerstehenden Gebäudes, sodass die äußeren Glasscheiben der Fensterscheiben beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Löningen- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 19. Oktober 2020, gegen 13.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 31-jährigen PKW-Fahrer aus Löningen in der Arlinghausstraße. Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamten fest, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Montag, 19. Oktober 2020, gegen 18.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 39-jährigen PKW-Fahrer in der Schillerstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für die vorgefundene Rad-/Reifenkombination des PKW eine allgemeine Betriebserlaubnis bzw. ein Teilegutachten fehlte. Zudem waren an der Fahrer- und Beifahrerseite unzulässige Tönungsfolien angebracht. Diese technischen Mängel führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Garrel- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 19. Oktober 2020, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr, kam es in der Hauptstraße auf dem Parkplatz vor einem Bekleidungsgeschäft zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Täter touchierte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen BMW 5er Reihe. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens von ca. 250 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cappeln/ Elsten- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 19. Oktober 2020, zwischen 00.00 Uhr und 13.30 Uhr, kam es in der Elstener Straße in Höhe der Einmündung Wißmühlener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein unbekannter LKW-Fahrer die Elstener Straße in Richtung Sevelten. In Höhe der Einmündung Wißmühlener Straße nahm der LKW-Fahrer die falsche Abbiegespur und überfuhr hierbei das gelbe Ortshinweisschild Cappeln/Wißmühlen. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Cloppenburg- Topf auf Kochfeld vergessen

Am Montag, 19. Oktober 2020, gegen 15.45 Uhr, wurde der Polizei der Verdacht eines Wohnungsbrandes in der Beethovenstraße gemeldet. Neben Polizeikräften rückten ca. 30 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg zur Einsatzörtlichkeit aus. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet. In der Wohnung konnte festgestellt werden, dass ein Kochtopf auf einem eingeschalteten Kochfeld vergessen wurde, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam und der Brandmelder Alarm schlug. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

