Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall - Rettungshubschrauber im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 2

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Siemensstraße zu einem folgenschweren Unfall. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste der Fahrer eines Radladers (nicht Lkw) gegen 8.30 Uhr eine Fußgängerin. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen der alarmierten Rettungskräfte erlag die Frau noch am Unfallort ihren Verletzungen. Neben den Unfallermittlern des Verkehrsdienstes Heidelberg wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Radlader wurde sichergestellt. Die Psychosoziale-Notfall-Versorgung des DRK begleitete die Einsatzkräfte der Polizei und der Rettungskräfte vor Ort und unterstützt die Angehörigen.

