Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Betonklotz auf Straße gelegt

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag legten bislang unbekannte Täter in der Mannheimer Straße im Bereich des dortigen REWE_Markts einen Betonklotz auf die Fahrbahn. Ein Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Hindernis auf. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 EUR. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71840-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

