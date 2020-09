Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Nach Einbruch Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam in ein Kiosk in der Hallesche Straße ein. Wie sich herausstellte, öffneten der oder die Täter gewaltsam ein gekipptes Fenster und gelangen so in das Innere. Dabei entwendeten diese ca. 50 Getränkeflaschen sowie Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71840-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

