Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Urlaubsabwesenheit ausgenutzt und in Wohnhaus eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag zwischen 1 und 10 Uhr wurde in ein Wohnhaus im Quittenweg eingebrochen, die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Urlaub. Der oder die Täter entfernten zwei Gitter an einem Lichtschacht neben der Hauseingangstüre und hebelten das Kellerfenster auf. Anschließend wurden im Erdgeschoss alle Rollläden vollends heruntergelassen. Im Haus wurden alle Zimmer betreten und darin Schränke und Schubladen durchsucht. Was genau entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt. Die weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

