POL-KA: (KA) Malsch - Unbekannte setzen Parkbank in Brand

Eine Parkbank auf dem Bühnspielplatz wurde Mittwochnacht durch Unbekannte angezündet. Eine Zeugin entdeckte gegen 23.15 Uhr die brennende Parkbank und verständigte die Feuerwehr. Die Wehr aus Malsch, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort stellte die Polizeistreife noch fest, dass versucht worden war einem Spielgerät Feuer zu legen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im Bereich der Straße Am Hänfig verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

