Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Yorckstraße sucht die Polizei Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 12-Jährige mit ihrem Fahrrad kurz nach 19.00 Uhr auf dem Gehweg der Yorckstraße. An einem abgesenkten Bordstein beim Yorckplatz fuhr sie auf die Straße, kollidierte dort mit einem Pkw und stürzte. Der 62-jährige Fahrer des Pkw sei zunächst aus dem Pkw ausgestiegen, kurze Zeit später jedoch davongefahren. Die 12-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

