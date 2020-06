Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Betrunkener Autofahrer mit 1,45 Promille ++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag Morgen gegen 08.00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Schützenhofstraße in Oldenburg ein PKW mit auffälliger Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer betrunken war. Ein Alkoholtest bei dem 33-jährigen Mann aus dem Landkreis Oldenburg ergab einen Wert von 1,45 Promille. Auf der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell