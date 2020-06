Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht in Wiefelstede gesucht+++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, dem 20.06.2020, gegen 16:00 Uhr kam es auf der Gristeder Straße in Wiefelstede zwischen dem Ortseingang Wiefelstede und der sogenannten Gristeder Büsche zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein schwarzer PKW Mercedes die Gristeder Straße in Richtung der Gristeder Büsche. Zeitgleich überholte ein entgegenkommender schwarzer Jeep Typ Renegade oder Wrangler mit Münchener Zulassung mehrere Fahrzeuge. Um einen drohenden Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der PKW Mercerdes stark abbremsen und nach rechts auf den dortigen Grünstreifen ausweichen. Dabei streifte der PKW Mercedes mehrere Leitpfosten. Der hierbei verursachte Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 EURO beziffert. Der schwarze Jeep setzte seine Fahrt in Richtung Wiefelstede fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer wurden enstprechende Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen, die weitere Angaben zu dem schwarzen Jeep mit Münchener Zulassung machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Rastede unter Tel.: 044029244-0 zu melden.

