POL-OL: ++Einbruch in Kfz++Exhibitionist++

+Einbruch in Kfz+

Am Freitagabend zwischen 18 Uhr und 21 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Auto, welches im vorderen Bereich der Alexanderstraße abgestellt wurde. Die Beifahrerscheibe wurde eingeschlagen und eine Geldbörse mit Papieren und Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

+Exhibitionist+

Am Samstagmorgen gegen 07.10 Uhr meldete eine Zeugin einen Exhibitionisten in der Donnerschweer Straße, in Höhe der dortigen Friseurmeisterschule. Der männliche Täter (ca. 180 cm, Anfang 30, dunkle Haare, Brille) habe dort mit heruntergelassener Hose und freiem Oberkörper an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Anschließend zog der Täter ein rotkariertes Hemd an und flüchtete per Fahrrad in Richtung Schäferstraße. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Mann, auf den die Beschreibung passt, im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Nach Feststellung seiner Personalien wurde er vor Ort entlassen. Weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

