Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Versuchter Pkw-Diebstahl ++

Oldenburg (ots)

++ Versuchter Pkw-Diebstahl ++ Ein unbekannter Täter gelangt am 21.06.2020 um 03.37 Uhr in einen geparkten Pkw. Der Pkw steht auf einer Hofeinfahrt eines Wohnhauses am Bahnweg. Die männliche Person legt den Kabelbaum am Lenkrad frei. Eine weitere Person hält sich im Nahbereich auf und steht offensichtlich Schmiere. Der Täter wird bei der Tatausführung von einem Zeugen beobachtet. Der Täter und sein Begleiter bemerken den Zeugen und flüchten zu Fuß. Sie können trotz Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht gestellt werden.

Täterbeschreibung: Männlich, 170cm - 175cm groß, eventuell mit einem gelben T-Shirt bekleidet. Sein Begleiter ist dunkel gekleidet und hat eine große, schlanke Statur.

