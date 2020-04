Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Dudenhofen (ots)

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs, war am Dienstagabend ein 25 Jahre alter Mann, als dieser mit seinem PKW in der Dudenhofer Straße in eine Polizeikontrolle geriet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-250 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell