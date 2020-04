Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallverursachender Rollerfahrer gesucht

Speyer (ots)

Wie jetzt erst bekannt wurde, kam es am 21.04.2020, um 08:50 Uhr, auf dem Radweg in der Wormser Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem entgegenkommenden Rollerfahrer. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge, kam der 24 Jahre alte Radfahrer zu Sturz und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des blauen Piaggio Roller verließ jedoch die Unfallörtlichkeit ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem gesuchten Roller bzw. zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Speyer (06232/ 137-0) in Verbindung zu setzten

