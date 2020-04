Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf- Unfallflucht in der Königstraße

Landau, 18.04.2020, 16:15 Uhr (ots)

Am Samstagmittag gegen 16:15 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer seinen Roller vor einem Einkaufsmarkt in der Königstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Ein PKW-Fahrer stieß beim Parkvorgang an den Roller und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallörtlichkeit. Der Verkehrsunfall wurde durch eine Frau beobachtet. Sie wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

